AKOM tarih verdi! Akdeniz etkisi kısa sürdü: İstanbul'a sağanak geri dönüyor
AKOM ve Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul içim uyarılar peş peşe sıralandı. Son bir haftadır sıcaklıkların yüksek seyrettiği İstanbul için sağanak alarmı verildi. AKOM, Cumartesi günü yağışların geri döneceğini işaret etti. Prof. Şen ise İstanbul’un 8 ilçesinde yoğun sisin etkili olacağını, sisin yarın da devam edeceğini açıkladı. İşte son uyarılar…
- İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 12 derece civarında seyredecek.
- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağışın geri döneceğini bildirdi.
- AKOM ayrıca, İstanbul'da bugün akşam saatlerinde hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşebileceğini belirtti.
- Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ankara'da bugün ve yarın yoğun sisin etkili olacağı konusunda uyardı.
- Ülke genelinde Hatay, Zonguldak, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa'da sağanak; Kayseri, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars, Van, Malatya'da ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmini raporuna göre İstanbul genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık değeri ise 12 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji’nin ardından haftalık hava durumunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise sağanak yağışın geri döneceğini işaret etti.
SAĞANAK CUMARTESİ GERİ DÖNÜYOR
AKOM, Cumartesi günü İstanbul’da yeniden sağanak yağışın etkili olabileceğini açıkladı. Aynı zamanda AKOM, İstanbul’da bugün sabah ve öğle saatlerinde 12-14 derece seyredecek hava sıcaklığının akşam saatlerinde 5 derece altına düşebileceğini belirtti.
SICAKLIK 5 DERECE ALTINA DÜŞECEK
AKOM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
İstanbul'da hafta sonuna (Cumartesi) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Gün içerisinde 12-14°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların akşam saatlerinde 5°C'lerin altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
ORHAN ŞEN’DEN SİS UYARISI: YARIN DA SÜRECEK
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de bir uyarı yayınladı. Şen, İstanbul ve Ankara’da bugün yoğun sisin etkili olacağını, sisin özellikle Esenler, Mecidiyeköy, Kartal, Kağıthane, Göztepe, Ümraniye, Yenibosna, Şirinevler’de sisin hassas boyutlara ulaşabileceğini belirtti.
Şen “Yüksek basınç batı ve iç bölgelerde yarında devam edecek dolayısıyla sis ve hava kirliliği de devam eder” dedi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında ise ülke geneli için bugünkü hava durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller
|İl
|Yağış Türü
|Kayseri
|Karla karışık yağmur, yüksekleri kar
|Bolu
|Karla karışık yağmur, yüksekleri kar
|Kastamonu
|Karla karışık yağmur, yüksekleri kar
|Amasya
|Karla karışık yağmur, yüksekleri kar
|Tokat
|Karla karışık yağmur, yüksekleri kar
|Erzurum
|Kar yağışlı
|Kars
|Kar yağışlı
|Van
|Karla karışık yağmur ve kar
|Malatya
|Karla karışık yağmur
SAĞANAK VE KAR UYARISI
Bugünkü rapora göre Hatay, Zonguldak, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa’da sağanak yağış beklenirken; Kayseri, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars, Van, Malatya’da ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Sağanak yağış uyarısı yapılan iller
|İl
|Yağış Türü
|Hatay
|Yağmur ve sağanak
|Zonguldak
|Yağmur ve sağanak
|Diyarbakır
|Yağmur ve sağanak
|Siirt
|Yağmur ve sağanak
|Şanlıurfa
|Yağmur ve sağanak