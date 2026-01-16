Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı geri sayımı başladı. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek AÖF sınavları öncesinde adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında ''AÖF sınavında kalem silgi veriliyor mu?'' soruları yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan sınav kuralları doğrultusunda öğrencilerin sınav salonuna girmeden önce dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.

AÖF sınavları Türkiye genelinde binlerce merkezde eş zamanlı olarak uygulanırken, sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına adayların gerekli belgeleri ve sınav araçlarını eksiksiz şekilde hazırlaması büyük önem taşıyor. ÖSYM sınavlarına alışkın olan öğrenciler, Açıköğretim sınavlarında benzer uygulamaların geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınavında kalem silgi veriliyor mu?

AÖF SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan sınavlarda öğrencilere kalem, silgi ya da kalemtıraş dağıtımı yapılmıyor. AÖF sınavlarına girecek adayların siyah kurşun kalem ve silgiyi kendi imkanlarıyla yanlarında bulundurması gerekiyor. Sınav salonlarında yedek kırtasiye malzemesi temin edilmediği için eksik gelen adaylar sınava girmekte sorun yaşayabiliyor.

AÖF SINAVINA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ?

AÖF sınavlarında optik cevap formu kullanıldığı için uçlu kalemle işaretleme yapılmasına izin verilmiyor. Cevapların geçerli sayılabilmesi için siyah kurşun kalem kullanılması gerekiyor. Uçlu kalem, tükenmez kalem veya farklı türde kalemlerle yapılan işaretlemeler değerlendirme dışı bırakılabiliyor.

AÖF SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar cumartesi ve pazar günleri farklı oturumlar halinde uygulanacak. Öğrenciler, hangi dersten hangi gün ve saatte sınava gireceklerini sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilecek.

