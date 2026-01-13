EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS başvuru tarihleri belli oldu
2026 yılına ilişkin ÖSYM'nin sınav takvimini paylaşmasıyla beraber Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 takvimi belli oldu. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman?" İşte sınav ve başvurularına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan adaylar, öncelikle başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından 2026 EKPSS takviminin açıklanmasıyla birlikte, binlerce adayın beklediği sınav sürecine ilişkin tarihler netlik kazandı.
EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026-EKPSS başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayıp, 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacaktır.
