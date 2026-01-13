2026 yılına ilişkin ÖSYM'nin sınav takvimini paylaşmasıyla beraber Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2026 takvimi belli oldu. Peki, "EKPSS başvuruları ne zaman?" İşte sınav ve başvurularına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan adaylar, öncelikle başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından 2026 EKPSS takviminin açıklanmasıyla birlikte, binlerce adayın beklediği sınav sürecine ilişkin tarihler netlik kazandı.

EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS başvuru tarihleri belli oldu

EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2026-EKPSS başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayıp, 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS başvuru tarihleri belli oldu

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacaktır.

EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS başvuru tarihleri belli oldu

İLGİLİ HABERLER HABERLER AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi 2026 takvimi ile netleşti

Haberle İlgili Daha Fazlası