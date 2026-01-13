2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı ve e-Sınavlarına katılan binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuç ekranını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte sonuç tarihi, itiraz süreci ve kayıt yenileme takvimi de netleşmiş durumda.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yazılı sınavlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. MEB tarafından yayımlanan 2025/2026 takvimine göre sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi ve itiraz süreci belli oldu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem takvimine göre Açık Öğretim Lisesi yazılı ve e-Sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü yayımlanacak. Aynı tarihten itibaren öğrenciler sınav puanlarını ve ders bazlı sonuçlarını MEB sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz süreci de başlayacak. Takvime göre adaylar, 20-25 Ocak 2026 tarihleri arasında sınav sonuçlarına e-İtiraz Modülü üzerinden başvuruda bulunabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital öğrenci sistemleri üzerinden açıklanacak. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise aionet.meb.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabilecek. Sistem üzerinden ders bazlı puanlar, geçme-kalma durumu ve dönem ortalamaları ayrıntılı şekilde görülebilecek.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulandı. Sınavın ardından sorulara yönelik itiraz süreci 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Öğrenciler, yayımlanan kitapçıklar üzerinden kendi cevaplarını kontrol edebiliyor ve sonuçlar açıklanmadan önce yaklaşık başarı durumlarını değerlendirebiliyor.

2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ DUYURULDU

AÖL 2. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre yürütülüyor. e-Okul’da aktif kaydı olmayan öğrenciler, 8 Ocak - 27 Ocak 2026 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilecek. e-Okul’da aktif kaydı bulunan öğrenciler ise 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra öğrenciler 2. dönem ders seçimlerini yaparak sınavlara hazırlanabilecek.

