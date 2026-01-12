AÖF güz dönemi final sınavlarına sayılı günler kala yüz binlerce öğrenci sınav merkezlerini ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. 17-18 Ocak tarihlerinde yapılacak oturumlar öncesinde sınav yerlerine dair resmi duyuru beklenirken, gözler 12 Ocak tarihine çevrilmiş durumda.

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için güz dönemi finallerine girilen bu kritik haftada en çok merak edilen konu sınav giriş belgeleri oldu. Sınava katılım için zorunlu olan bu belgelerde sınav yeri, bina ve salon bilgileri yer alırken "AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

11 Ocak 2026 itibarıyla AÖF sınav yerlerine ilişkin resmi bir duyuru yayımlamadı. Öğrenci otomasyon sisteminde yapılan kontrollerde de sınav giriş belgelerinin henüz erişime açılmadığı görülüyor. Bu nedenle adaylar, sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceklerini şu an için görüntüleyemiyor. Önceki dönem uygulamaları ve akademik takvim dikkate alındığında sınav yerlerinin 12 Ocak Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor. Belgeler sisteme yüklendiğinde öğrenciler, kişisel bilgileriyle giriş yaparak sınav merkezi, bina ve salon numaralarına ulaşabilecek.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2026

AÖF (AÇIKÖĞRETİM) SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 öğretim yılı güz dönemi AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Sınavlar iki gün boyunca farklı oturumlar halinde Türkiye genelindeki merkezlerde gerçekleştirilecek ve öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden sorumlu olacak. Bu dönem için telafi veya bütünleme sınavı uygulanmayacak. Güz döneminde başarısız olan öğrenciler için bir sonraki fırsat, bahar yarıyılı sonunda düzenlenecek yaz okulu sınavları olacak. Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan’da, final sınavları ise 9-10 Mayıs’ta yapılacak.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama 2026

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında, öğrenciler AÖF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle belgeye ulaşabilecek. Belgede sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgileri ayrıntılı şekilde yer alacak. Sınava katılabilmek için sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü fotoğraflı kimlik ile birlikte ibraz edilmesi gerekiyor. Belgesiz veya kimliksiz adaylar sınav salonuna alınmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası