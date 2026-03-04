Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da kar sürprizi yaşandı. Tufanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz örtüye büründü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

İLÇE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Evlerin çatıları, araçlar ve yolların karla kaplandığı ilçe beyaza büründü. Bu yıl ilçede kar yağışının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğu belirtilirken, vatandaşlar sık sık etkili olan yağışların bölgeyi tamamen beyaz örtüyle kapladığını ifade etti.

Yağan karla, ilçe merkezi beyaza büründü.

Ortaya çıkan masalsı manzaralar vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kar yağışıyla birlikte doğada muhteşem bir görüntü oluştu.

Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini bildirerek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

