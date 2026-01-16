İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi kritik bir viraja girdi. Final sınavlarının ardından derslerinden başarılı olamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, AUZEF bütünleme - diğer adıyla telafi - sınavlarının tarihine odaklandı. Öğrenciler tarafından ''AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?'' sorusu gündeme getirildi.

AUZEF’te uygulanan uzaktan eğitim sistemi kapsamında yapılan bütünleme sınavları, öğrencilerin akademik yıl içindeki başarı durumunu doğrudan etkiliyor. üz dönemi sonunda gerçekleştirilen bu sınavlar, özellikle mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için oldukça önemli. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı tarihi

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin merakla beklediği bütünleme sınavları için tarih netleşti. AUZEF 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları, Ocak ayı sonu ile Şubat ayı başında gerçekleştirilecek. Sınavlar Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı tarihi

2026 AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI TARİHİ

Resmi akademik takvime göre AUZEF bütünleme sınavları 31 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah ve öğle oturumlarıyla başlayacak. Telafi sınavları 1 Şubat 2026 Pazar günü sabah yapılacak oturumla tamamlanacak. Ders bazlı sınav saatleri ve sınav yeri bilgileri, sınavdan önce AUZEF öğrenci sistemi üzerinden ilan edilecek.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Açık Öğretim sınavı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2026 AÖF sınavları başlıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası