Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, dünyada ilk defa ülkeleri tarafından geliştirilen havadan su üretme kapasitesine sahip makinenin Türkiye’de de kullanılması için Tarım ve Çevre Bakanlıklarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ülke olarak enerji, çevre ve su meselelerine çok önem verdiklerini belirten Zahir, “Bunun için kalıcı çözümler arayışındayız. Elçilik olarak bir müjde vermek istiyorum. Özel bir ürünümüz var. Bu ürünle havayı suya dönüştürüyoruz. Makine ile konutlarda içme suyu üretilebilecek” dedi.

Zahiri, ülkelerinde üretilecek cihazların Türkiye’ye getirilerek kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefl ediklerini kaydetti. BAE tarafından geliştirilen “Ma Hawa” adı verilen makine hava moleküllerini suya dönüştürüyor. Bu cihazlar hem iç hem de dış mekânda kullanılabilirken ürünün su kıtlığına çözüm sunması hedefleniyor.

