Chery, Türkiye’deki büyümesini yenilenen TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleriyle sürdürürken, şirket kısa sürede 130 bine yakın kullanıcıya ulaştığını ve bunun yaklaşık 100 bininin TIGGO ailesini tercih ettiğini açıkladı. Marka temsilcileri, 12 milyona yakın kişinin Chery’yi internette araştırdığını, 400 bin civarında ziyaretçinin showroomlara geldiğini ve 56 bayilik ağıyla Türkiye’nin yüzde 93’ünü kapsadıklarını belirtti.

Chery, Türkiye pazarındaki atağını yenilenen SUV modelleri TIGGO 7 ve TIGGO 8 ile sürdürüyor.

Lansman toplantısında konuşan Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, markanın global pazarda 18 milyonu aşan bir kullanıcıya ulaştığını vurgulayarak, “Türkiye’de ise kısa sürede 130 bine yakın bir müşteri kitlesine ulaştık. Bunun yaklaşık 100 bini TIGGO model ailemizi tercih eden tüketiciler” dedi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Bugüne kadar 12 milyona yakın tüketici internette bizi araştırıp web sitemizi ziyaret etmiş. Yarım milyona yakın, yaklaşık 400 bin ziyaretçi showroomlarımıza geldi. 56 bayi ile Türkiye’deki coğrafi kapsama alanımız yüzde 93’e ulaşmış durumda. Bu da Chery ile yola çıkan herhangi bir kullanıcının, nereye giderse gitsin servis hizmeti alabileceği anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

