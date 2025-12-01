Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, “Akciğerimizin sağ tarafında 3, solda da kalpten dolayı 2 lobumuz var. Hastamızın sağ akciğerindeki 3 lobu tamamıyla çıkarıldı, şu an orası bir hava boşluğu şeklinde” dedi.

Kayseri’de iki çocuk babası 62 yaşındaki Remzi Çelik’e iki sene önce kuru öksürük şikâyetiyle gittiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Erken teşhis sayesinde kanserden kurtuldu! Tek akciğerle hayata tutundu

Onkoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları ortak değerlendirme yaparak sağ akciğerinin bütününü kaplayan 8 santimetrelik kitle tespit edilen hastanın ameliyat olmasına karar verdi. Başarılı operasyonun ardından sağ akciğeri tamamen alınan Çelik, 15 gün hastanede yatıp 4 ay kemoterapi gördükten sonra kanserden tamamen kurtuldu. Çelik, sağ akciğeri olmadan sıkıntısız bir şekilde hayatına devam ediyor.

Erken teşhis sayesinde kanserden kurtuldu! Tek akciğerle hayata tutundu

SOLUNUM KAYBI OLMADI

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir de erken teşhisin önemine dikkati çekerek, “Kitle erken evredeydi. Herhangi bir yere yayılımı yoktu ve bu hasta için büyük bir şanstı. Başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ akciğeri yok şu anda. Tek akciğerle hayata tutunabildi” dedi.

Akciğerin karaciğer gibi kendini yenileyemediğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti: “Akciğerimizin sağ tarafında 3, solda da kalpten dolayı 2 lobumuz var. Hastamızın sağ akciğerindeki 3 lobu tamamıyla çıkarıldı, şu an orası bir hava boşluğu şeklinde. Sol tarafındaki 2 lobuyla idare edip edemeyeceğini görmek için hastanın hem oksijen değerlerine hem de solunum fonksiyon testlerine ameliyat öncesi ve sonrası baktık. Cerrahlarımız da ameliyat sonrası sol akciğerinin yeteceğini düşünmeselerdi daha farklı işlemlere giderdik. Sol akciğerindeki 2 lobla günlük işler ve aktivitelerini rahatlıkla oksijeni düşmeden ve solunum kaybına uğramadan yerine getirebiliyor.”

52 sene kullandıktan sonra sigarayı bırakan Çelik, “Hastanenin önünde bir paket sigarayı kırdım ve attım. ‘Artık içmiyorum’ dedim. Allah’a çok şükür bugüne kadar da ağzıma vurmadım. Sigara içenlerin yanında da durmuyorum. 52 sene sigara içtiğime pişmanım. Gençlere tavsiyem, içmesinler. Ben akciğer kanserine sigara düşürdü” diye konuştu.

