Muş’un Varto ilçesindeki Kaynarca Deresi Vadisi’nde yer alan 35-40 metre yüksekliğindeki beşgen bazalt kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor. Uzmanlar, bölgenin korunarak düzenlenmesi gerektiğini ve bu sayede hem turizme hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlanabileceğini vurguluyor.

Muş’un Varto ilçesi Kaynarca Deresi Vadisi’nde bulunan bazalt kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yaklaşık 35, 40 metre yükseklikte beşgen şeklindeki bazalt kayaların, milyonlarca yıl önce Varto fayındaki volkanik faaliyetler sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Tabiat harikası: Bazalt sütunlar keşfedilmeyi bekliyor

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, jeolojik miras olarak koruma altına alınması gereken yapıların turizme de hizmet edebileceğini söyledi.

Tabiat harikası: Bazalt sütunlar keşfedilmeyi bekliyor

Çevredeki ekolojik çeşitliliğin vadiyi oldukça değerli kıldığını ifade eden Dölek, şunları kaydetti:

Burası turizme kazandırılırken aynı zamanda koruma odaklı yaklaşımlarla bölgenin düzenlenmesi gerekiyor. Buranın destinasyon amaçlı düşünüldüğü gibi bölgenin yer bilimleri açısından da önemli referans noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Koruma amaçlı geliştirilecek birçok proje, bölgede turizmle birlikte kırsal kalkınmayı destekleyecek.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası