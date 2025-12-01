Galatasaray’ın kurucularından ve ilk kaptanlarından Emin Bülent’in hayatı “Kaptan ve Şair” adlı kitapla gün yüzüne çıkıyor. Eserde, şairin el yazısı şiirleri ve daha önce yayımlanmamış hikâyesi ilk defa okurla buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN-Galatasaray’ın kurucularından ve ilk kaptanlarından olan Emin Bülent hem sahada top sürüyor hem de edebiyatta kalem oynatıyordu. Fecr-i Âti topluluğunda hamasi hislerle şiirler yazan Emin Bülent’in mısraları dillere dolanıyordu.

Bu sıra dışı futbolcu, Balkan ve Çanakkale harplerinde de yer almıştı. Cumhuriyet devrinde ise idari kadrolara yakın olup çeşitli mevkilerde vazife yapmıştı. Emin Bülent, yeni dönemde Serdaroğlu soy adını alacaktı.

“COŞKULU” HAYAT HİKÂYESİ

İşte bu enteresan portreye, bir kitapla yeniden ışık tutuluyor. Anıl İbrahim Bakırcı’nın yayına hazırladığı “Kaptan ve Şair” adlı eser, Emin Bülent’in “coşkulu” dünyasını gözler önüne seriyor. Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşan eserde şairin cephelerindeki askerlik yıllarından Fecr-i Âti topluluğundaki konumuna, Galatasaray’ın kuruluş yıllarına dair tuttuğu notlardan yayımlanmamış nesirlerine ve aile arşivindeki özel belgelere kadar birçok unsur bir araya getiriliyor. Emin Bülent’in şiirleri, el yazmalarından karşılaştırmalarla yeniden düzenlenmiş hâliyle sunuluyor. Eser böylece hem spor tarihi hem edebiyat tarihine ayna tutuyor.

Eser hakkında Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan yazar Anıl İbrahim Bakırcı, şairin coşkulu şahsiyetine vurgu yaparak “Emin Bülent’te spor ve edebiyattan da öte hayata karşı çok büyük bir heyecan var. Aslında onun için ne edebiyat müstakil bir amaçtır ne spor… Bence faaliyetlerin onun hayatında tali olduğunu, aslolanın ise o içinde taşıdığı millî heyecan olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Emin Bülent hakkında yapılmış son çalışmaların 1950’li yıllarda kaldığını vurgulayan Bakırcı, şaire layık olan eseri kaleme almak için harekete geçtiklerini kaydederek şöyle konuşuyor: Eser kolektif bir emeğin ürünü. Konuya sadece futbol asabiyetiyle yaklaşmamak gerekir. Emin Bülent’i bütün bir portre olarak anlatma gayretiyle biz bu eseri yayınlamayı arzu ettik. Nitekim hayatı, futbol kariyeri, şiirlerinin aruz veznine göre yeniden tashih edilmesi, şiirlerinin el nüshalarının yeniden incelenmesi ve hakkındaki geniş fotoğraf albümüyle geniş çerçeveli bir eser bir vücuda getirdik.

KİTAPTAKİ İLKLER

Eserde Emin Bülent’in şiirlerinin el yazılı nüshaları ilk defa neşrediliyor. Ayrıca Emin Bülent’in “Ölen Bacım” isimli hikâyesi de ilk defa bir kitapla okuyucuya sunuluyor.



Editör:MURAT ÖZTEKİN

