Menü 27 bin lira! 2 Michelin yıldızlı restoran, temizlik denetiminden geçemdi
Galler’in en prestijli mekanı olarak bilinen 2 Michelin yıldızlı "Ynyshir" isimli restoran, gıda müfettişlerinin denetiminden geçemedi.
TADIM MENÜSÜ 27 BİN TL
Tadım menüsünün 27 bin liradan başladığı restoran, hijyen puanlamasında 5 üzerinden 1 alarak büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
Galler'in iki Michelin yıldızına sahip tek restoranı olma unvanını taşıyan Ynyshir, gastronomi dünyasının zirvesinden hijyenin dibine vurdu.
Gıda Standartları Ajansı (FSA) müfettişlerinin gerçekleştirdiği denetimin sonuçları yayınlandı.
5 ÜZERİNDEN 1 ALDILAR
Rapora göre; 30 çeşitlik devasa tadım menüsü sunan ve "eşsiz bir deneyim" vadeden restoran, hijyen standartlarında sınıfta kaldı.
5 üzerinden sadece 1 yıldız alabilen işletmede, gıda işleme sürecinin "tatmin edici" bulunmasına rağmen, fiziksel koşulların felaket olduğu belirtildi.
RAPORDAKİ KORKUTAN DETAYLAR
Kişi başı 468 sterlin (yaklaşık 27 bin TL) ödenen yemek deneyiminin perde arkasında ciddi zafiyetler tespit edildi. Denetim raporunda yer alan şu ifadeler dikkat çekti:
Haşere Kontrolü: Restoranda haşereyle mücadele ve kontrol yöntemlerinin yetersiz kaldığı görüldü.
Fiziki Koşullar: Mutfak yerleşimi ve havalandırma sisteminin standartların altında olduğu belirlendi.
Hijyen İmkanları: Personelin el yıkama olanaklarının yetersizliği raporlandı.
ÜNLÜ ŞEF TEPKİ GÖSTERDİ
Skandalın ardından manşetlere çıkan Baş Aşçı Gareth Ward, müfettişlerin bulgularına sert tepki gösterdi.
Düşük puanın nedenini müfettişlerin "lüks malzemeden anlamamasına" bağlayan Ward, şunları söyledi:
"Dünyanın dört bir yanından suşi kalitesinde malzemeler alıyorum. Onlar ise bu malzemelerin çiğ servis edilmesini veya kuru dinlendirilmiş balık tekniğini kavramaktan uzaklar. Japonya'dan gelen balığın su kalitesini sorguluyorlar. Sorun malzememizde değil, onların bilgisizliğinde."