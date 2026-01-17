5 üzerinden sadece 1 yıldız alabilen işletmede, gıda işleme sürecinin "tatmin edici" bulunmasına rağmen, fiziksel koşulların felaket olduğu belirtildi.

Rapora göre; 30 çeşitlik devasa tadım menüsü sunan ve "eşsiz bir deneyim" vadeden restoran, hijyen standartlarında sınıfta kaldı.

Düşük puanın nedenini müfettişlerin "lüks malzemeden anlamamasına" bağlayan Ward, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanından suşi kalitesinde malzemeler alıyorum. Onlar ise bu malzemelerin çiğ servis edilmesini veya kuru dinlendirilmiş balık tekniğini kavramaktan uzaklar. Japonya'dan gelen balığın su kalitesini sorguluyorlar. Sorun malzememizde değil, onların bilgisizliğinde."