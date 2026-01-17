Antalya Manavgat’ta sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Genç adamın kaskını kazada yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Feci kaza Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut’un kullandığı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Fenomen motosikletçi Kadir Akbulut kazada can verdi! Yürek burkan ‘kask’ detayı…

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

Fenomen motosikletçi Kadir Akbulut kazada can verdi! Yürek burkan ‘kask’ detayı…

KADİR AKBULUT HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadir Akbulut

KASKINI KIZ ARKADAŞINA VERMİŞ

Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut’un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası