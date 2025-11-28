“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” çerçevesinde önceki AKM Yeşilçam Sineması’nda “Yapay Zekâ ve Sinema” atölyesi gerçekleştirildi.

Konuşmacılardan yönetmen Alkan Avcıoğlu, yapay zekâyla bir esere imza attığını hatırlatarak makine zekâsının hikâye anlatımına taze bir soluk getireceğini savundu.

Ancak yapay zekânın bir araç olması gerektiğini vurgulayan Avcıoğlu, “Özgün bir şey ortaya çıkarmak istiyorsanız bence her zaman insanın kontrolünde olan ve onu araç olarak kullandığı şeyler bir adım avantajlı” yorumunu yaptı.

Yönetmen Erim Şişman da, “Yapay zekâya tamamen sırtını yaslayıp bir senaryo yazmak bana şu an için çok riskli geliyor” diye konuştu.

