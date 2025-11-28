Anadolu Ajansı
Sinemacılar konuştu: Yapay zekâ insan kontrolünde olmalı
“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” çerçevesinde önceki AKM Yeşilçam Sineması’nda “Yapay Zekâ ve Sinema” atölyesi gerçekleştirildi.
Özetle DinleSinemacılar konuştu: Yapay zekâ insan kontrolünde ...
Kaydet
Kültür - Sanat az önce
Yönetmenler Alkan Avcıoğlu ve Erim Şişman, yapay zekânın hikaye anlatımına yenilik getirebileceğini ancak özgünlük ve riskler nedeniyle insan kontrolünde bir araç olarak kalması gerektiğini belirtti.
- Yönetmen Alkan Avcıoğlu, yapay zekânın hikaye anlatımına taze bir soluk getireceğini savundu.
- Avcıoğlu, yapay zekânın bir araç olması gerektiğini ve özgün eserler için insan kontrolünün avantajlı olduğunu vurguladı.
- Yönetmen Erim Şişman ise yapay zekâya tamamen güvenerek senaryo yazmanın şu an için riskli olduğunu belirtti.
0:00 0:00
1x
Konuşmacılardan yönetmen Alkan Avcıoğlu, yapay zekâyla bir esere imza attığını hatırlatarak makine zekâsının hikâye anlatımına taze bir soluk getireceğini savundu.
ÖNERİLEN
KÜLTÜR - SANAT
Sinemada bu hafta | Yapay zekânın sanatçı hapishanesi! Teknoloji kâbusu: Dalloway
Ancak yapay zekânın bir araç olması gerektiğini vurgulayan Avcıoğlu, “Özgün bir şey ortaya çıkarmak istiyorsanız bence her zaman insanın kontrolünde olan ve onu araç olarak kullandığı şeyler bir adım avantajlı” yorumunu yaptı.
Yönetmen Erim Şişman da, “Yapay zekâya tamamen sırtını yaslayıp bir senaryo yazmak bana şu an için çok riskli geliyor” diye konuştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR