Divan edebiyatının meşhur ismi ve hat sanatçısı Mehmed Fenni Efendi’nin (1850-1918) adı memleketindeki müzede yaşayacak.

Yozgat’taki tarihî Cevizli Konak, “Yozgatlı Mehmed Fenni Efendi Hat ve El Yazmaları Müzesi” olacak. Yozgat Belediyesi tarafından tahsis edilen binada kurulacak müzede Fenni Efendi’nin kendisine ait 30 el yazma eseri sergilenecek.

Ayrıca hat sanatçısı Mahmut Şahin ve talebelerinin hazırladığı 280 hat eseri de mekânda sanatseverlerle buluşturulacak.

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sanatçı Şahin, “Yozgatlı Mehmed Fenni Efendi son yüzyılın önemli ediplerindendir. Burada anlamlı bir müze hayata geçecek” diye konuştu. Müzenin 2026’da açılması planlanıyor.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası