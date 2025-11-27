İhlas Haber Ajansı
Fenni Efendi adına hat müzesi geliyor! 310 eser sergilenecek
Divan edebiyatının meşhur ismi ve hat sanatçısı Mehmed Fenni Efendi’nin (1850-1918) adı memleketindeki müzede yaşayacak.
Yozgat'taki tarihî Cevizli Konak, Mehmed Fenni Efendi'nin el yazmaları ve hat eserlerinin sergileneceği bir müzeye dönüştürülüyor ve açılış tarihi belirlendi.
- Tarihî Cevizli Konak, "Yozgatlı Mehmed Fenni Efendi Hat ve El Yazmaları Müzesi" olacak.
- Müzede Fenni Efendi'ye ait 30 el yazması eser sergilenecek.
- Hat sanatçısı Mahmut Şahin ve talebelerinin 280 hat eseri de mekânda yer alacak.
- Müze, Yozgat Belediyesi tarafından tahsis edilen binada kurulacak.
- Açılış tarihi belli oldu.
Yozgat’taki tarihî Cevizli Konak, “Yozgatlı Mehmed Fenni Efendi Hat ve El Yazmaları Müzesi” olacak. Yozgat Belediyesi tarafından tahsis edilen binada kurulacak müzede Fenni Efendi’nin kendisine ait 30 el yazma eseri sergilenecek.
Ayrıca hat sanatçısı Mahmut Şahin ve talebelerinin hazırladığı 280 hat eseri de mekânda sanatseverlerle buluşturulacak.
AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Sanatçı Şahin, “Yozgatlı Mehmed Fenni Efendi son yüzyılın önemli ediplerindendir. Burada anlamlı bir müze hayata geçecek” diye konuştu. Müzenin 2026’da açılması planlanıyor.
