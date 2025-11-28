Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerini öldüren Afgan katil, CIA ve ABD Özel Kuvvetlerinin müşterek yapılanması olan Kandahar Saldırı Gücü üyesi çıktı.

YILMAZ BİLGEN - ABD Başkanı Donald Trump’ın “terör eylemi” olarak nitelendirdiği Amerikan Ulusal Muhafızı 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un ölümü farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Rahmanullah Lakanwal isimli saldırganın 2021 yılı öncesi CIA bağlantılı Kandahar Müşterek Saldırı Gücüne bağlı asker olduğu ortaya çıktı. ABD’nin geri çekilme süreciyle birlikte Washington’a getirilen Lakanwal’la ilgili saldırıdan saatler öncesi özel arama kaydının açıldığı öğrenildi.

ABD'de ulusal muhafızlara saldırı

Gazetemize konuşan uzmanlar bu olayın sıradan bir mülteci eylemi olmaktan çok, bölge dengeleriyle yakından ilgili olduğunu ve arka planda başka hesapların yattığını dile getirdi.

Afganistan-Pakistan aksında uzun yıllar görev yapan Araştırmacı Mehmet Öztürk, yaşanan hadisenin bölge gerçekliğinden bağımsız olmadığına dikkat çekti.

Rahmanullah Lakanwal isimli saldırgan

Beyaz Saray’a birkaç metre uzaklıktaki olayın ikinci benzer vaka olduğunu vurgulayan Öztürk “Daha önce başka bir Afganlı benzer bir olaya karışmıştı. Şahsın 2021 yılında Biden yönetiminin aldığı kararla tatbik edilen geri çekilme ile ABD’ye geldiği ortaya çıktı. İşin en çarpıcı boyutu saldırgan Rahmanullah Lakanwal’ın daha önce CIA ve ABD Özel Kuvvetlerinin müşterek yapılanması olan Kandahar Saldırı Gücünün üyesi olduğu ortaya çıktı. Yani 10 yıl ABD yönetimine hizmet etti. Afganistan’da bu tarz Afganlara Amerikan yönetimi tarafından mavi kart verdiği için Mavililer deniliyordu. Taliban yönetiminin genel af ilanına rağmen bunlar ABD’ye kaçtı. Lakanwal da o uçakla gidenlerden biri. Yaşanan saldırının son dönem Trump yönetimince Afganistanlıların geri gönderilmesiyle ilgili bir tarafı da var. Ancak hadisenin bölgesel dizayn hesaplarından bağımsız olmadığını bilmek zorundayız” dedi.

Ulusal muhafızlar Sarah Beckstrom ve Andrew Wolfe

YENİ 11 EYLÜL ARAYIŞI

ABD’de Ulusal Muhafız askerlerinin öldürülmesini gazetemize yorumlayan Politolog Terlan Ayvazov ise Amerikan yönetiminin yeni bir 11 Eylül arayışında olduğunu öne sürdü.

Taliban’ın yönetimi devralmasının ardından çok sayıda Afgan ülkeden kaçmıştı

Özellikle İsrail’in ABD’yi daha fazla bölgede tutmak isteyen aktör olduğunu kaydeden Ayvazov “Saldırgan, tescilli bir Amerikan paramiliter unsuru. Belki birçok kişi Afganistanlı Lakanwal’ın ‘bizi kullanıp attınız isyanı’ olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini sanıyor ancak senaryo çok daha farklı. Bu olayı İsrail’in acımasız katliamları ve işgalleri, İran saldırısı, Suriye hamlesi, yeni enerji koridoru hesapları, Kıbrıs, Sina, Yemen, Lübnan’a dair dizaynından bağımsız düşünmemeliyiz. Tel Aviv, kesin bir biçimde ABD’nin Afganistan’a dönmesini istiyor. Trump’ın son dönem Bagram merkezli Afganistan’a geri dönüş açıklamaları da bunun en açık delilidir. Netanyahu yönetimi ABD’nin kendisine daha fazla askerî açıdan kol kanat germesini istiyor. Afganistan’da hâlen Amerikan istihbaratına ait onlarca hücre var. Pakistan-Afganistan geriliminin de aynı projeksiyonun parçası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine İsrail’in İran’la savaştığı 12 günlük dilimde CIA’nin İran içerisine ektiği Afgan kökenli muhbirler ortaya çıkan sonuçta etkin rol üstlendi. Ben Afgan-Rus savaşında Afganistan’da Rus askeri olarak savaştım. Bölge denklemini yakinen biliyorum. Bu saldırı Taliban’a hiç ama hiç yarayan bir eylem değil. Saldırgan kesinlikle çok iyi eğitim almış biri. Üstelik Amerikan güvenlik güçleri olaydan saatler öncesi Lakanwal’la ilgili kırmızı bülten çıkararak arama başlatmış. Bu ve benzeri olaylar önümüzdeki günlerde daha çok artacak çünkü İsrail kanadı daha fazla kaos istiyor. İsrail için İslam coğrafyasının her daim kaos içerisinde kalması bir tür beka meselesidir’ şeklinde konuştu.

Peştun asıllı Lakanwal’ın 2025 yılının Nisan ayında sığınma başvurusunun onaylandığı ve yasal olarak ABD’de yaşadığı rapor ediliyor.

SEZER DOĞRU

