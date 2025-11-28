Rüşvet-yolsuzluk iddiaları ve parti içindeki temizlik çağrıları gölgesinde CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Üç gün sürecek olan kurultayda, yeni parti programı onaylanacak. Eski lider Kılıçdaroğlu davetli olmasına rağmen katılım sağlamayacak.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP, rüşvet-yolsuzluk iddiaları ve milletvekilleri ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partiyi temizleyin’ çağrılarının gölgesinde 39. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek.

Son 2 yılda 4’üncü kez sandık başına gidecek olan CHP’de kurultay üç gün sürecek.

Bugün, 17 yıl sonra tamamen yenilenen parti programı delegelerin onayına sunulacak.

Yarın genel başkan seçimi, pazar günü ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Toplam 1385 delege oy kullanacak. Kılıçdaroğlu davetli olmasına rağmen katılmayacak.

