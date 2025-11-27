Teröristbaşının avukatı açıkladı: Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki koşulları iyileştirildi
Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, İmralı Cezaevi'ndeki koşulların iyileştirildiğini, cezaevi yönetiminin tutumunda değişiklikler olduğunu ve Öcalan'ın yeni imkanlarını anlattı.
Terörsüz Türkiye süreci tüm kararlılığıyla devam ederken, İmralı'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez, Öcalan'ın 2019 yılından beri ilk kez müvekkiliyle görüşme izni aldığını söyledi. Avukat Bilmez, terör örgütü liderinin cezaevi koşullarının da iyileştirildiğini açıkladı.
Bilmez, 26 yıldır cezaevinde bulunan teröristbaşının tutukluluk şartlarında gözle görülür bir değişim olduğunu belirtti.
'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ PKK'LILARLA SOHBET EDİYOR'
Reuters'a konuşan Avukat Bilmez, İmralı'daki görevlilerin tutumunun eskiye oranla 'daha saygılı' bir hale geldiğini söyledi.
'YENİ İMKANLAR' NELER?
Bilmez, teröristbaşı Öcalan'a sağlanan yeni imkanları da şöyle sıraladı:
Görüşme sonrası Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Avukat Bilmez, terör örgütü liderinin yeni sürece olan inancını koruduğunu vurguladı.
Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.