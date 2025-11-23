Sekizinci Aile yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi belli oldu
Disney+’ta yayınlanan ve büyük ilgi gören “Sekizinci Aile” dizisinin merakla beklenen 5. bölüm tarihi açıklandı. Yayın günü de dahil olmak üzere kanal, platform ve bölüm yayın detayları izleyiciyle paylaşıldı.
- Dizinin ilk dört bölümü 19 Kasım'da yayınlandı.
- 5. bölüm 26 Kasım Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.
- Sekizinci Aile sadece Disney+ platformunda yayınlanıyor.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu ve daha birçok tanınmış isimle izleyici karşısına çıkan Sekizinci Aile, yayınlandığı ilk günlerden itibaren dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 4. bölümü geride kalırken, izleyiciler 5. bölüm ne zaman sorusunun cevabını arıyor.
SEKİZİNCİ AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sekizinci Aile, 19 Kasım’da ilk dört bölümüyle Disney+’ta gösterime girdi. Dizinin 1. sezon 5. bölümü, 26 Kasım tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yapım ekibi sezonu haftalık yayın takvimiyle ilerletiyor.
SEKİZİNCİ AİLE 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Dizinin yeni bölümleri her Çarşamba Disney+ üzerinden yayınlanıyor. 5. bölüm de yine aynı düzenle 26 Kasım Çarşamba günü platformda yerini alacak. Bu takvimle birlikte izleyiciler diziyi her hafta aynı gün takip edebilecek. Bölümlerin düzenli periyotta gelmesi diziye olan ilgiyi artırıyor.
SEKİZİNCİ AİLE HANGİ PLATFORMDA?
Sekizinci Aile yalnızca Disney+ platformunda yayınlanıyor. Dizi başka bir kanalda veya dijital platformda yayımlanmıyor.
Disney+, orijinal yapımlar için özel bir yayın stratejisi uyguladığı için yeni bölümlere erişim yalnızca platform aboneliğiyle mümkün oluyor. Tüm sezon boyunca yayın akışı bu şekilde devam edecek.
SEKİZİNCİ AİLE OYUNCULARI
Haluk Bilginer
Hazal Kaya
Çağlar Çorumlu
Serkan Keskin
Mehmet Özgür
Erdem Şenocak
Cihan Talay
Melisa Döngel
Ali Atay
Alper Baytekin
Ercan Kesal