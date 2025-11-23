Kaydet

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde gece saat 03.40 sıralarında hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ekiplerince takibe alındı. Yapılan izleme sırasında şüphelinin, cadde üzerindeki kaldırımda uyuyan bir vatandaşa ait cep telefonunu çaldığı belirlendi. Güven Timleri tarafından hemen yakalanıp gözaltına alınan B.K. (20) isimli şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi. Çalınan telefon sahibine teslim edilirken, hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ERKUT ÇALİKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası