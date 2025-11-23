Valorant oyuncularının büyük ilgi gösterdiği Gece Pazarı için gözler Kasım ayına çevrildi. İndirimli silah kaplamalarının sunulduğu özel etkinliğin 2025 takvimindeki yeri merak edilirken son açıklamalar yeni döneme dair ipuçları veriyor. Valorant Gece Pazarı 2025 Kasım tarihi ve başlayıp başlamadığı araştırılıyor.

Riot Games’in popüler FPS oyunu Valorant’ta belirli aralıklarla açılan Gece Pazarı, oyunculara indirimli silah kaplamalarına erişme fırsatı sunuyor. Son olarak Eylül 2025’te aktif olan etkinlik, Kasım ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Oyuncular, hem indirimin başlayacağı tarihi hem de indirim oranlarını yakından takip ediyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Valorant Gece Pazarı, Riot Games’in düzenli aralıklarla aktif hale getirdiği özel bir mağaza seçeneğidir. Gece Pazarı yıl boyunca genellikle iki ayda bir kez erişime açılıyor. Bu nedenle Kasım ayı döneminde yeni bir etkinliğin gelmesi bekleniyor. Ancak şu an için Riot Games tarafından 2025 Kasım Gece Pazarı’nın tam tarihi açıklanmadı.

En son Gece Pazarı, 25 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında oyunculara sunulmuştu. Bu takvim baz alındığında sonraki etkinliğin Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi duyurunun yapılmasıyla birlikte hem tarih hem de geçerli olacak indirim oranları netleşecek.

2025 KASIM VALORANT GECE PAZARI BAŞLADI MI?

Kasım 2025 itibarıyla Gece Pazarı henüz başlamadı. Riot Games’in duyuru yapmasıyla birlikte gece pazarının açılacağı tarih, indirim oranları ve oyunculara sunulacak özel kaplamalar açıklanacak. Gece Pazarı döneminde oyunculara rastgele altı silah kaplaması %10 ile %49 arasında değişen indirimlerle sunuluyor.

Bu teklifler oyuncu hesaplarına özgü şekilde oluşturuluyor ve yalnızca etkinlik süresince satın alınabiliyor. Bu nedenle Kasım ayı Gece Pazarı için resmi duyuru öncesinde Valorant oyuncuları hem Türkiye hem de global topluluk kanallarını yakından takip ediyor.

VALORANT GECE PAZARI EN SON NE ZAMAN GELDİ?

Son gece pazarı Gece Pazarı, 25 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında oyunculara sunulmuştu.

IREM ÖZCAN

