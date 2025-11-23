Sosyal medyada dolaşan “22 ayar gram altın satışı yasaklandı” iddiaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Düğün ve yatırım sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, piyasada altın bulup bulamayacaklarını merak etmeye başladı. 22 ayar gram altın satışı durduruldu mu, yasaklandı mı soruları ise gündemde yerini aldı.

Kuyumcular piyasada 22 ayar gram altın bulmakta herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Bilhassa düğün mevsiminde gram altına olan talebin arttığını ifade eden esnaf, fiyatların sadece ayar farkına bağlı olarak değiştiğini vurguladı.

22 ayar gram altın satışı durduruldu mu, yasaklandı mı?

22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞI DURDURULDU MU?

Sosyal medyada yayılan 22 ayar gram altın satışının durdurulduğu iddiaları kısa sürede gündem oldu. Yetkililer ve kuyumcular bu söylentileri yalanladı. 22 ayar gram altın alım satımı, Türkiye genelinde normal şekilde devam ediyor.

Piyasada herhangi bir satış yasağı bulunmazken vatandaşlar diledikleri zaman altın satın alabiliyor.

Bazı küçük gramajlı altınlarda Darphane üretim sınırlamaları nedeniyle zaman zaman 22 ayar gram altın bulunamama durumu yaşanabiliyor. Fakat gerçek 22 ayar gram altın almak isteyenler piyasada rahatlıkla alışveriş yapmaya devam edebilecek.

22 ayar gram altın satışı durduruldu mu, yasaklandı mı?

22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada dolaşan “22 ayar gram altın satışı yasaklandı” iddiaları doğru değil. Yetkililer ve kuyumcuların açıklamalarına göre 22 ayar ve diğer değerli altınların satışına dair herahangi bir yasak bulunmuyor. Yasaklama kararı yalnızca sahte veya imitasyon altınlara yönelik alındı.



Kütahya gibi bazı illerde sahte altın satışına karşı yeni düzenlemeler yapılırken, gerçek altınların alım satımı hiçbir şekilde etkilenmiyor. 22 ayar gram altın almak isteyen vatandaşlar, piyasada sorunsuz şekilde alışverişlerini sürdürebiliyor.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası