Altın fiyatlarında son dakika! 14 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.730 TL ve ons fiyatı 4.205 dolardan güne başlıyor. Altında önceki 3 haftada yaşanan düşüş serisi son bulurken, bu hafta ons fiyatı %5 prime koşuyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı ilk işlemlerde 5.985 TL’ye yöneldi ve psikolojik seviye olan 6.000 TL’ye oldukça yaklaştı. Ekimin sonunda 9.000 TL sınırına kadar gerileyen çeyrek altın ise 9.755 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında önceki 3 haftada yaşanan kâr satışlarının ardından, bu hafta yükseliş dikkat çekiyor. Geçen cuma 4.001 dolardan kapanış yapan küresel piyasalarda ons fiyatı, bu haftanın son işlem gününde TSİ 06:00 itibarıyla 4.205 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons fiyatında haftalık değer artışı %5 gibi yüksek seviyede gerçekleşiyor.

Ons, ekim ayı işlemlerinde 4.381 dolarla rekor seviyeyi test etmiş, ardından kâr satışlarının etkisiyle 3.886 dolara kadar gerilemişti. Son fiyatlamalar itibarıyla onsa dipten gelen tepki alımlarının boyutu %8,2 prime ulaştı. Ons, zirve seviyenin ise yaklaşık %4 gerisinde bulunuyor.

14 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalarda 14 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.730 TL’den güne başlıyor. Gram altın da ekim ayında kâr satışları sonrası 5.243 TL’ye kadar düşüş yaşamıştı. Son durumda gram fiyatı gördüğü dip seviyeden %9,3 yükselmiş oldu.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 5.985 TL’ye yükseldi ve psikolojik seviye olan 6.000 TL’ye oldukça yaklaştı.

Ekimin son haftasında 9.000 TL sınırına kadar gerileyen çeyrek altının satış fiyatı ise bu sabah ilk işlemlerde 9.755 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD’de hükümetin yeniden açılmasına rağmen, ekimdeki bazı ekonomik verilerin “hiç ortaya çıkmayabileceği” yönünde endişeler yükseldi ve piyasada güvenli liman talebi arttı. ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, kurumların kapanma sırasında veri toplayamadığını söyledi. Geçen aya dair bazı rakamların “tamamen kaybolacağı” ileri sürülürken, bu durum, ülkenin ekonomik görünümüne karşı temkinli duruşu beraberinde getirdi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Öte yandan dolar endeksinin yeniden güç kaybederek 99 sınırına kadar gerilemesi de ons altına destek oluyor. Analistler, 4.000 doların yeniden psikolojik bir destek olarak izleneceğini, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin devam edebileceğini öngörüyor.

Son olarak ABD’li JP Morgan 2026’nın sonu için ons altında 5.055 dolar hedef fiyat öngörmüştü. İsviçreli UBS ise 4.700 dolarlık tahminde bulunmuştu.

