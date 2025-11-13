ABD’de hükümetin yeniden açılmasıyla altın fiyatları üç haftanın zirvesine çıktı. Finans Analisti İslam Memiş, yükselişi küresel belirsizliklere bağlayarak yıl sonuna kadar sert dalgalanmalar yaşanabileceğini, 2026’da ise gram altının 8 bin TL’ye ulaşabileceğini, muhtemel jeopolitik krizlerde bu rakamın beş haneli seviyelere çıkabileceğini öngörüsünde bulundu.

ABD’de hükümetin yeniden faaliyete geçmesi küresel piyasalarda altını yeniden parlattı. Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

CNN Türk'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş de altındaki yükselişi hükümetin açılması ve küresel belirsizliklerle açıklarken, yıl sonu ve 2026 beklentilerini de paylaştı.

Gram altın günü 5719 liradan kapattı

"5.500-6.000 TL BANDI KRİTİK"

Altındaki yükselişi hem panik alımı hem de güvenli liman talebine bağlayan Memiş, sert dalgalanmaların yıl sonuna kadar devam edebileceğini vurguladı.

Yatırımcılar için alım-satım dengesi öneren Memiş, kısa vadede 5 bin 500-6 bin TL bandının önemli olduğunu belirtti.

Orta ve uzun vadede ise altının değerini koruyacağını, özellikle jeopolitik gerilimler, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları destekleyeceğini söyledi.

İslam Memiş

YIL SONU BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

2026 yılında gram altının yıllık bazda 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Memiş, muhtemel jeopolitik krizlerde bu rakamın beş haneli seviyelere çıkabileceğini de belirtti.

Altının güvenli liman olma özelliği ve Merkez Bankalarının stok artırımıyla uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceği ifade edildi.

Memiş, yatırımcıların fiyatlara odaklanmaktan çok ellerindeki altının miktarına sahip çıkmaları gerektiğini, manipülasyon ve belirsizlik ortamında bu yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı.

ÇAGLA ÇAGLAR

