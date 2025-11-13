Altın yeniden ateşlendi! İşte 2026 beklentisi ve kritik seviyeler
ABD’de hükümetin yeniden açılmasıyla altın fiyatları üç haftanın zirvesine çıktı. Finans Analisti İslam Memiş, yükselişi küresel belirsizliklere bağlayarak yıl sonuna kadar sert dalgalanmalar yaşanabileceğini, 2026’da ise gram altının 8 bin TL’ye ulaşabileceğini, muhtemel jeopolitik krizlerde bu rakamın beş haneli seviyelere çıkabileceğini öngörüsünde bulundu.
- Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.
- Finans analistleri, hükümetin açılması ve küresel belirsizliklerin altını desteklediğini belirtiyor.
- Kısa vadede 5.500-6.000 TL bandı kritik.
- Orta ve uzun vadede altının değerini koruyacağına ve jeopolitik gerilimlerin fiyatların yükselmesinde etkili olacağına inanılıyor.
- Yıl sonu beklentisi, 2026 yılında ise gram altının yıllık bazda 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğine yönelik.
ABD’de hükümetin yeniden faaliyete geçmesi küresel piyasalarda altını yeniden parlattı. Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
CNN Türk'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş de altındaki yükselişi hükümetin açılması ve küresel belirsizliklerle açıklarken, yıl sonu ve 2026 beklentilerini de paylaştı.
"5.500-6.000 TL BANDI KRİTİK"
Altındaki yükselişi hem panik alımı hem de güvenli liman talebine bağlayan Memiş, sert dalgalanmaların yıl sonuna kadar devam edebileceğini vurguladı.
Yatırımcılar için alım-satım dengesi öneren Memiş, kısa vadede 5 bin 500-6 bin TL bandının önemli olduğunu belirtti.
Orta ve uzun vadede ise altının değerini koruyacağını, özellikle jeopolitik gerilimler, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları destekleyeceğini söyledi.
YIL SONU BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
2026 yılında gram altının yıllık bazda 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Memiş, muhtemel jeopolitik krizlerde bu rakamın beş haneli seviyelere çıkabileceğini de belirtti.
Altının güvenli liman olma özelliği ve Merkez Bankalarının stok artırımıyla uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceği ifade edildi.
Memiş, yatırımcıların fiyatlara odaklanmaktan çok ellerindeki altının miktarına sahip çıkmaları gerektiğini, manipülasyon ve belirsizlik ortamında bu yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı.