ZİYNETİ KOCABIYIK-Yeni yapılan önemli bir araştırmaya göre, haftada sadece birkaç saat başkalarına yardım etmek, hafıza kaybını yavaşlatıyor ve bunama riskini düşürüyor.

Austin’deki Texas Üniversitesinden bilim adamları tarafından yapılan araştırma, resmî gönüllülük faaliyetlerinden arkadaşlara veya komşulara yardım etmeye kadar basit iyilik eylemlerinin bilişsel (kognitif) gerilemeyi yüzde 20’ye kadar yavaşlatabileceğini buldu.

Bilindiği gibi bilişsel faaliyetlerin gerilemesi ve bunama, beyinde artan iltihaplanma ile ilgili bir biyolojik süreç. Bu yönde daha önce de yapılan araştırmalar, gönüllülüğün kronik stresin iltihaplanma üzerindeki zararlı etkilerini ortadan kaldırabileceğini göstermişti. Bu çalışmada da en büyük faydanın, haftada sadece iki ila dört saatini başkalarına yardıma ayıran kişilerde elde edildiği gösterildi.

