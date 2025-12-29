Türk savunma sanayisi, 2025 yılında kaydettiği ilkler ve rekorlarla küresel savunma çevrelerinin radarına girdi. Kara, hava, deniz ve uzay alanındaki projeler, Türkiye’nin askeri teknoloji gücünü yeni bir seviyeye taşıdı.

ALTAY SAHAYA İNDİ, SERİ ÜRETİM BAŞLADI Yılın en kritik adımlarından biri ALTAY ana muharebe tankında atıldı. Seri üretim süreci resmen başladı, ilk ALTAY tankları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Kahramankazan’daki BMC tesisinin açılmasıyla birlikte proje yeni bir aşamaya geçti.



KIZILELMA DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. KIZILELMA aynı zamanda otonom kol uçuşu ve gelişmiş radar entegrasyon testleriyle yıl boyunca gündemden düşmedi.

TAYFUN FÜZESİ HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU ROKETSAN imzası taşıyan TAYFUN balistik füzesi, uzun menzilli test atışlarında hedefini tam isabetle vurdu. Seri üretimi devam eden sistem, yılın son atışında da başarı sağladı. TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze ise ilk kez vitrine çıktı.

TB2T-AI, AKINCI VE TB3 SAHNEDE Bayraktar TB2’nin turbo motorlu ve yapay zekâ destekli yeni versiyonu TB2T-AI gökyüzüne çıktı ve irtifa rekorları kırdı. Bayraktar AKINCI, MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi, yeni mühimmatlarla başarılı atışlar yaptı. Bayraktar TB3 ise kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yaparak ilk kez envantere girdi.

HÜRJET SÜPERSONİK EŞİĞİ AŞTI Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 1,2 Mach hıza ulaşarak ses hızını geçti. Bu başarı, süpersonik jet eğitiminde kritik bir dönüm noktası olarak kayda girdi.

MİLLİ MOTOR VE İRTİFA REKORU TEI tarafından geliştirilen milli motor PD170, AKSUNGUR platformu ile 40 bin feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu kırdı. Aynı yıl ramjet itki sistemleri de başarıyla test edildi.

KAAN İÇİN TARİHİ İHRACAT ANLAŞMASI Türkiye ile Endonezya arasında 48 adet milli muharip uçak KAAN’ın ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı. KAAN, bu anlaşmayla birlikte dünyada ihracat sözleşmesine sahip ilk Batılı 5. nesil savaş uçağı oldu.

YENİ FÜZELER VE BOMBALAR VİTRİNE ÇIKTI 2025’te GÖKHAN ramjet motorlu hava-hava füzesi, GAZAP ve HAYALET uçak bombaları, GÖKBORA, EREN, TOLGA Dron Savunma Sistemi ve Şimşek-2 uydu fırlatma aracı ilk kez tanıtıldı. IDEF 2025’te imzalanan sözleşmelerin toplam hacmi 9 milyar dolara ulaştı.

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR SEVİYE Savunma ve havacılık ihracatı yıl bitmeden 8,6 milyar dolara çıktı. ASELSAN, Polonya ile 410 milyon dolarlık elektronik harp sözleşmesi imzaladı. Baykar, İtalya’nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın alarak küresel ölçekte dikkat çeken bir hamle yaptı.



İLKLERİN YILI Tanktan SİHA’ya, balistik füzeden yapay zekâ destekli sistemlere kadar uzanan bu tablo, 2025’i Türk savunma sanayisi açısından “ilklərin yılı” haline getirdi. Türkiye, askeri teknolojide oyun kuran ülkeler arasında yerini daha da sağlamlaştırdı.

