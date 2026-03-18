Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Onun yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Peki, Liverpool-Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak kimdir?

Polonyalı profesyonel futbol hakemi Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981 tarihinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 21 yaşında başladı. Daha sonra, kariyerine hakemlikle aynı anda amatör futbolcu olarak devam etti. 2006'da kariyerine yalnızca profesyonel futbol hakemi olarak devam etti.

2009'da Polonya'nın en üst liginde GKS Bełchatów stadyumunda oynanan bir maçta ilk profesyonel hakemliğini yaptı. Bundan beri, 2016 Polonya Kupası finali ve 2017 Polonya Süper Kupası finali olmak üzere Ekstraklasa'da 200'den fazla maçta hakemlik yaptı.

Eşi Magdalena'dan oğlu Bartosz (d. 2003) ve kızı Natalia (d. 2012) olmak üzere iki çocuğu var.

Haberle İlgili Daha Fazlası