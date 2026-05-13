Norveç’te yükselen benzin ve motorin fiyatları, sürücülerin araç tercihini değiştirdi. Yapılan araştırmaya göre ülkede her iki sürücüden biri, bir sonraki otomobilinin elektrikli olacağını belirtirken, uzmanlar Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasasını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Avrupa’nın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Norveç’te, artan akaryakıt fiyatları elektrikli araçlara olan ilgiyi daha da artırdı. Norveç Otomobil Federasyonu’nun (NAF) yayımladığı son araştırmaya göre sürücülerin yüzde 51’i bir sonraki araç tercihini elektrikli otomobilden yana kullanacağını açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 46 seviyesindeydi. NAF yetkilileri, son yıllardaki en büyük artışlardan birinin yaşandığını belirterek, yüksek yakıt maliyetlerinin tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

AFP'nin haberine göre; Norveç halihazırda elektrikli araç kullanımında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkede yeni araç satışlarının yüzde 95’inden fazlasını elektrikli modeller oluşturuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA EKONOMİK

Uzmanlara göre Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler, petrol ve doğal gaz fiyatlarını küresel ölçekte yükseltti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ardından enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşandı.

Norveç hükümeti mart ayında benzin ve motorin üzerindeki vergileri geçici olarak düşürse de elektrikli araçlar hâlâ sürücüler için daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Devlet destekli elektrik sübvansiyonları sayesinde evde şarj maliyetlerinin düşük kalması, vatandaşların elektrikli otomobillere yönelmesinde önemli rol oynuyor.

Norveç Otomobil Federasyonu Sözcüsü Nils Sodal, “Yüksek yakıt fiyatları ve enerji tedarikine ilişkin belirsizlikler insanların araç seçimlerini açık şekilde etkiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

