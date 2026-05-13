Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı.Torreira'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu belirtilen ve gözaltına alınan şüpheli emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Oyuncuyu darbeden şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde Torreira'yı darbeden Y.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaraylı Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı

Olay anı

NE OLMUŞTU?

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası