KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk, Güney Kıbrıs'ta oluşturulması planlanan 'Acil/Hızlı Müdahale Gücü' yapılanmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Öztürk; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında geliştirilen askeri iş birliklerinin bölge açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

İSRAİL ASKERİNİN YERLEŞMESİ İÇİN 'ZEMİN'

Öztürk, kamuoyunda Fransa askerlerinin Güney Kıbrıs'a konuşlanmasının tartışıldığını ancak asıl dikkat edilmesi gereken konunun İsrail ile yürütülen askeri anlaşmalar olduğunu ileri sürdü. Kurulması planlanan çok uluslu askeri yapının, İsrail askerinin Ada'nın güneyine yerleşmesi için hazırlanan bir zemin olduğunu iddia eden Öztürk, bu durumun Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri bozabileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs'ta hali hazırda Yunanistan bağlantılı askeri unsurlar bulunduğunu hatırlatan Öztürk, 'Acil/Hızlı Müdahale Gücü' adı altında oluşturulacak yapının bölgesel istikrara katkı sağlamayacağını savundu. Öztürk ayrıca, Rum basınında geçmişte İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Güney Kıbrıs'taki faaliyetlerine yönelik haberlerin yayımlandığını da öne sürdü.

KIBRIS'IN TAMAMINI ETKİLEYECEK

Açıklamasında İsrail askerlerinin Güney Kıbrıs'a gelmesiyle birlikte yeni bir güvenlik ve istihbarat yapılanmasının oluşacağını iddia eden Öztürk, bunun Kıbrıs'ın tamamını Orta Doğu merkezli gerilimlerin parçası haline getirebileceğini dile getirdi.

1974 Barış Harekâtı'na da vurgu yapan Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk halkının geçmişte kurduğu istikrarın korunacağını belirterek, "Kıbrıs'ta oluşturulan barış ortamını kimsenin bozmasına izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öztürk, açıklamasını "İsrail'in Doğu Akdeniz'deki yayılmacı emelleri, Beşparmak Dağları'ndaki Kıbrıs Türkü'nün çelik iradesinin sembolü şanlı bayrağımızı geçemeyecektir" diyerek tamamladı.

