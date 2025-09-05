Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten yatırımcılara 'altın' tavsiye! İşte beklenen o ay...

Piyasalarda rekor üstüne rekor kırarak yatırımcıların yüzünü güldüren gram altında yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara son derece kritik uyarılarda bulundu.

"Kasım ayına kadar yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanmamız gerekiyor" diyen Memiş, altın yatırımcılarının bu süreçte yapması gerekenleri bir bir açıkladı.

Dolar/TL kurunun da gram altın üzerinde belirleyici olacağını belirten İslam Memiş, şunları kaydetti:

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? İŞTE BEKLENEN O AY...

"Altın fiyatları yılbaşından bu yana artışta. Gram altın fiyatı, yurt içi piyasalarında 3.050 TL seviyesinden yıla başladı. Dün 4.798 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani gram altında 8 ayda 1.748 TL'lik değer artışı gördük.

Yıl sonuna kadar dolar/TL için 45 TL seviyesi beklendiği için haliyle gram altın fiyatı da buradan destek alarak yükseliş trendinde olacak. 4.500 TL seviyesi kırıldıktan sonra kademeli yükselişlere odaklanacağız. 4.650, 4.750, 4.850 ve devamında 5.000 TL seviyesi kademeli hedefler olacak.

Şu an gram altında 4.650 TL kritik destek seviyesi. Bu seviyeler görülebilir, biraz daha aşağı çözülmeler yaşanabilir. Ama dediğim gibi bu hafta alım için uygun bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki haftayı tekrar görmek isterim."