Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini

Türkiye genelinde Ekim ayının son haftasına yaklaşılırken kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 23-29 Ekim 2025 tarihlerini kapsayan orta vadeli hava tahmin raporuna göre, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek.

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu merakla araştırılıyor. MGM raporlarına göre hafta sonundan itibaren Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini - 1. Resim

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23-29 Ekim 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre yurt genelinde kar yağışı için henüz erken.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde; Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte zaman zaman hafif karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini - 2. Resim

Yurdun batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkmasından dolayı kar yağışı Ekim ayının son haftasına dek beklenmiyor. Verilere göre ülke genelinde ilk ciddi kar yağışlarının Kasım ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini - 3. Resim

BU HAFTA KAR BEKLENİYOR MU?

Bu hafta Türkiye genelinde kar yağışı beklenmezken, yağmur ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Meteoroloji’nin yayımladığı haftalık haritaya göre Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege ve Karadeniz’in batısında yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzey ve iç bölgelerde artmasıyla birlikte hava, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bununla birlikte Doğu Anadolu’da gece sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle yüksek rakımlı kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor.

Kar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini - 4. Resim

EKİM AYI HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ekim ayının son haftasında Türkiye genelinde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Perşembe günü Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olurken, Cumartesiye kadar iç bölgelerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 2 ila 4 derece artmasıyla birlikte bilhassa İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu’da açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Pazartesi günü itibarıyla kuzey bölgelerde yeniden bulutlanma ve yer yer sağanak geçişleri öngörülüyor.

MGM verilerine göre de önümüzdeki haftadan itibaren kış havası sinyalleri yavaş yavaş hissedilmeye başlayacak.

