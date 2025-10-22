Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray-Bodo Glimt puan durumları! Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda Galatasaray, Bodo/Glimt ile kritik bir maça çıkarken, puan durumu ve sıralama merak konusu. Her iki takımın performansı, lig aşamasında belirleyici olacak. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt’i konuk ederken, iki takımın puan durumu ve sıralamadaki yerleri, bu karşılaşmanın önemini artırıyor. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

GALATASARAY-BODO/GLİMT PUAN DURUMLARI!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda lig aşamasında 2 maçta 3 puan toplayarak 20. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 2 maçta 2 puanla 24. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Frankfurt’a 5-1 yenilip Liverpool’u 1-0 yenerken, Bodo/Glimt Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. UEFA’nın 21 Ekim 2025 puan tablosuna göre, Galatasaray’ın gol farkı -3, Bodo/Glimt’in ise 0. Bu maç, her iki takım için sıralamada sıçrama şansı olacak. 

Galatasaray-Bodo Glimt puan durumları! Galatasaray kaçıncı sırada? - 1. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasına 3 puanla 20. sırada giriyor. Liverpool karşısında aldığı galibiyetle kritik bir avantaj elde eden temsilcimiz, Bodo Glimt maçıyla puanını 6’ya yükseltmeyi hedefliyor. Bu durumda ilk 16 içine girme ihtimali güçlenecek.

Yeni formatta ilk 8 takım direkt olarak üst tura çıkarken 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Bu nedenle Galatasaray’ın sıralamadaki konumu büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanırsa, sezonun geri kalanı için tur avantajı sağlayabilir.

Galatasaray-Bodo Glimt puan durumları! Galatasaray kaçıncı sırada? - 2. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT DETAYI

2024-2025 sezonuyla birlikte gelen yeni formatta artık klasik grup sistemi yok. Tüm takımlar lig tablosunda sıralanıyor ve puan durumuna göre üst tura çıkma hakkı kazanıyor. Galatasaray da bu sistemde 36 takımlı tablo içinde sıralama mücadelesi veriyor.

Liderlik yarışında PSG, Inter ve Arsenal 9 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray’ın bu takımlarla arasındaki farkı kapatması için üst üste galibiyetlere ihtiyacı var. Bodo Glimt maçı bu hedef için kritik bir sınav olacak.

