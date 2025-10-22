Bodo Glimt oyuncuları ve kadro değeri! Maç kadrosunda kimler var?

Norveç ekibi Bodo Glimt, son yıllarda Avrupa sahnesindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Eliteserien liginde istikrarlı bir şekilde mücadele eden ekip, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kalarak büyük ses getirmişti. Şimdi ise temsilcimiz Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler Bodo Glimt’in oyuncularını, kadrosunu ve takımın piyasa değerini araştırıyor.

BODO GLİMT OYUNCULARI

1916 yılında Norveç’in Bodo kentinde kurulan Bodo Glimt, 8.500 kişilik Aspmyra Stadyumu’nda maçlarını oynuyor. Kadrosunda 28 oyuncu bulunduran ekipte yaş ortalaması 25.4. Takımda 4 güncel A Milli futbolcu yer alıyor ve kadronun yüzde 21’i yabancı oyunculardan oluşuyor.

Takımın öne çıkan isimleri arasında kaleci Nikita Haikin, savunmada Odin Bjortuft, orta sahada Patrick Berg ve forvette Kasper Hogh dikkat çekiyor. Hızlı ve tempolu oyun tarzıyla bilinen Bodo Glimt, Eliteserien’deki başarılarını Avrupa’ya da taşımaya kararlı görünüyor.

BODO GLİMT OYUNCULARI KADRO DEĞERİ

Güncel piyasa değeri yaklaşık 60.73 milyon Euro olan Bodo Glimt, Norveç liginin en değerli takımları arasında yer alıyor. Kadroda en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu 10 milyon Euro ile forvet Kasper Hogh. Onu 7 milyon Euro değerindeki sağ bek Fredrik Sjovold ve 6 milyon Euro’luk Patrick Berg izliyor.

Kaleci hattının toplam değeri 2.6 milyon Euro, savunma hattı 16 milyon Euro, orta saha 17 milyon Euro ve forvet hattı 24.9 milyon Euro değerinde.

BODO GLİMT GALATASARAY MAÇI KADROSU

Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim Çarşamba günü Galatasaray’a konuk olacak. Kritik karşılaşma saat 19.45’te RAMS Park’ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Konuk ekibin maç kadrosunda Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh ve Haugen’in yer alması bekleniyor.