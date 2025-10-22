Kıvanç Tatlıtuğ’ın kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi? İddialar sosyal medyayı karıştırdı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un tutuklandığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ancak yakın çevresi, Tatlıtuğ’un kısa süre önce tahliye edildiğini açıkladı.
Rol aldığı dizi ve projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un tutuklandığı öne sürüldü.
“KOĞUŞTAKİ ARKADAŞI BENİ ARADI”
İddialar, sunucu İlknur Özkuş’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özkuş, Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde bulunduğunu iddia ederek, “Aynı koğuşta yattığı arkadaşı bugün beni aradı” ifadelerini kullandı.
ESKİ SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Öte yandan Melisa Dilara Tatlıtuğ’un, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla cezaevine gönderildiği öne sürüldü. Ancak aileye yakın bir kişi, Tatlıtuğ’un dün serbest bırakıldığını ifade etti.
Melisa Dilara Tatlıtuğ
Konuyla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ'un cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk