Haberler > Magazin > ‘Aşk ve Gözyaşı’ yayın akışından kalktı! Dizide kriz büyüyor, yeni bölüm de yok

‘Aşk ve Gözyaşı’ yayın akışından kalktı! Dizide kriz büyüyor, yeni bölüm de yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başrollerini sevilen oyuncular Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin büyük ilgisini çeken "Aşk ve Gözyaşı" dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son dönemde yaşanan senaryo sıkıntıları nedeniyle dizinin bu hafta yayın akışından kaldırılması dikkat çekti. Dizinin bu hafta yayınlanması planlanan yeni bölümünün ekranlara gelmeyeceği öğrenildi.

Yönetmen koltuğuna yakın zamanda Çağatay Tosun’un oturduğu dizide, senaryo cephesinde yaşanan kriz yapım sürecini doğrudan etkiledi. Alınan bilgilere göre, dizinin 6. bölümü henüz yazım aşamasında olduğu için sete çıkış tarihi de belirsizliğini koruyor. Yapım şirketi, bölümün senaryosunun tamamlanmasının ardından çekimlere başlanacağını ve dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşturulmasının planlandığını açıkladı. Ancak bu planlamanın, senaryo sürecinin seyrine bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

‘Aşk ve Gözyaşı’ yayın akışından kalktı! Dizide kriz büyüyor, yeni bölüm de yok - 1. Resim

HİKAYEDE TUTARSIZLIKLAR GÜNDEMDE

Hatırlanacağı üzere, dizinin ilk üç bölümünde senarist koltuğunda oturan Dilara Pamuk, 3. bölümün ardından projeye veda etmişti. Bu ayrılığın ardından, dizinin 4. ve 5. bölümleri, yapım şirketine bağlı yazı grubu tarafından kaleme alınmıştı. Ancak, senarist değişikliğinin ardından hikayede yaşanan yön kaybı ve tutarsızlıklar, hem sektör içinde hem de izleyiciler arasında dikkat çekmişti.

‘Aşk ve Gözyaşı’ yayın akışından kalktı! Dizide kriz büyüyor, yeni bölüm de yok - 2. Resim

Dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli hikâye kırılmalarının yaşanacağı, bazı karakterlerin hikayeden ayrılacağı ve yeni karakterlerin dahil olacağı bilgisi de kulislere yansıyan detaylar arasında yer alıyor. Bu gelişmelerin, dizinin dramatik yapısına nasıl etki edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

SEYİRCİ SIK DEĞİŞİKLİKTEN RAHATSIZ

Aşk ve Gözyaşı’nın yayın akışından geçici olarak kaldırılması, sosyal medyada dizinin hayranları tarafından da geniş yankı uyandırdı. Pek çok izleyici, dizinin senaryo ve yapım sürecinin istikrara kavuşmasını umarken, bazı kullanıcılar ise projedeki sık değişikliklerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

