Türkiye için ilk! Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömürlük vize
İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk sanatçıyı 'Uluslararası sanatçı' statüsüne layık gördü. Bu unvanın sahibi Mustafa Sandal oldu. Sandal, İngiltere’den ömür boyu geçerli vize ve oturum hakkı kazandı. Ünlü şarkıcı, "Müziğin ana yurdundan bu onuru almak, Türk müziği adına büyük gurur" dedi.
İngiltere tarafından Sandal'a ömür boyu geçerli vize ve oturum verildi.
"GURUR VERİCİ"
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Sandal, "İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum!" dedi.
Kariyerinin ilk gününden itibaren hayranlarından aldığı karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüğünü dile getiren ünlü şarkıcı, "Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici!" dedi.
