Şarkıcı Karsu'dan dikkat çeken itiraf: Hayatın çok tokadını yedik

- Güncelleme:
Ünlü sanatçı Karsu, yaşadığı zorlu yılların ardından yeniden doğuşunu anlattı. "Hayatın çok tokadını yedik ama sonra hayat devam ediyor." diyen Karsu, 6 Şubat depremlerinde kayıplar yaşadığını, hastalıklarla mücadele ettiklerini ancak müzik sayesinde hayata tutunduklarını söyledi. Sanatçı, "Her şey üst üste geldi ama sonunda iyileştik, yeniden başladık." sözleriyle umut mesajı verdi.

Ünlü sanatçı Karsu, uzun bir aradan sonra "Tabula Rasa" adını verdiği yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. "Bu hikâyeyi çok bilmiyordum, annemden öğrendim. Yeni başlangıç demek." diyen Karsu, albümün çıkış hikayesini anlatarak, "Son 3-4 senedir her şey üst üste geldi. Çok üzüldük. Annem hep ‘Bir gün yine her şey güzel olacak’ derdi. Oradan yola çıkarak hikâyeleri müziğe döktüm. 6 yıl sonra bu albüm çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

ACI DOLU YILLAR VE İYİLEŞME

A Para'da yayınlanan 'Biz Bize'ye konuk olan Karsu, zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirip, "Ailemde çok hasta vardı. Kuzenim beyin kanseriydi. 6 Şubat depreminde çok kayıplar yaşadık, yıkıldık." diyerek yaşadıkları acıları paylaştı. Ancak pes etmediğini belirten sanatçı, "Hayatın çok tokadını yedik ama sonra hayat devam ediyor. Neyse ki iyileştik." dedi.

ANNELİK VE MÜZİK BİRLEŞTİ

Karsu, hem anne olmanın hem de müzisyenliğin kendisi için nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlattı:

"Oğlumun doğumuna gideceğim gece piyanonun başına geçtim. Oğlumun kalp atışlarının üzerine bir beste yaptım, bu da albümün ilk şarkısı oldu. Albüm oğlumun mırıldanmasıyla bitiyor."

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Albümünde 11 şarkının yer aldığını belirten sanatçı, "Oğlum da 11 Nisan doğumlu." diyerek bu tesadüfün kendisi için anlamlı olduğunu söyledi. "Sertab Erener aracılığıyla Grammy adayı Türk müzisyen Esin Aydıngöz’le tanıştık. O Amsterdam’daydı, ben Los Angeles’taydım. ‘Yaylılarız’ı birlikte yazdık." diyen Karsu, Kalben’in de albüme dört şarkı yazdığını açıkladı.

TÜRKİYE VE AVRUPA TURNESİ BAŞLIYOR

Yeni albümüyle sahnelere dönmeye hazırlanan Karsu, konser takvimini paylaştı:

"30-31 Ekim İstanbul, 2 Kasım Eskişehir, 4 Kasım Bursa, 6 Kasım İzmir ve 8 Kasım Ankara konserlerim var. Hollanda’da 10 konser vereceğim. 2026’da İngiltere, Almanya ve Amerika’da konser planlıyorum."

KÖKLERİNE VE HİKAYELERE BAĞLI

Köyüne her gittiğinde duygusal anlar yaşadığını ifade eden sanatçı, "Oraya ilk gittiğimde ‘Önce hangi mezara gideceğim’ diye düşündüm, çok acıydı. Herkes bana hikâyesini anlatmak istiyor." dedi.Babasının sosyolog, annesinin psikolog olduğunu belirten Karsu, “O hikâyeleri dinleyerek müzikle insanlara sarıldım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MUTFAĞINI DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM"

Müziğin yanı sıra gastronomi alanında da projeler üreten sanatçı, "Avrupa’da Türk yemek programı yoktu. ‘Karsu’nun Türk Mutfağı’nı iki yıl boyunca çektik. Avrupa’da Türk yemeği denince akla sadece döner geliyor, onu da ‘Turkish pizza’ diyorlar. Bunu değiştirmek istedik." dedi. Programın yeni bölümlerini Türkiye’de çekmeyi planladığını da açıkladı.

HATAY'A İKİNCİ MÜZİK OKULU GELİYOR

Sanatçı, kurduğu vakıf aracılığıyla Hatay’daki çocuklara umut olmaya devam ediyor. Konuya ilişkin Karsu, "Hollanda’da para toplayıp Hatay’da müzik okulu açtım. 1100 öğrencimiz var. Çocuklar için terapi gibi geliyor müzik. Dikiş nakış yapan anneler için de bir yer açtık. Şimdi ikinci okulumuzu açmak istiyoruz." diye konuştu. Amsterdam belediye başkanının da projeye destek verdiğini belirtti.

"TÜRKÇEYİ OĞLUMA DA ÖĞRETECEĞİM"

Hollanda’da yaşamasına rağmen Türk kültürünü yaşatmaya kararlı olan Karsu, "Annem ve babam bana Türkçe öğretti, ben de oğluma öğreteceğim. Eşim beş dil biliyor ama Türkçe’yi zor buluyor. Yine de oğlumuz için konuşmamız gerektiğini biliyor." dedi. Ailesinin her zaman destek olduğunu vurgulayan Karsu, "Babam da ev işlerinde yardım ederdi, eşim de öyle. Oğlum bir gülüyor, her şeyi unutuyorum." sözleriyle annelik mutluluğunu paylaştı.

