Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS FB derbisi maç bilgileri!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi, basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Potada Galatasaray Fenerbahçe maçının yayın kanalı, saati ve detayları belli oldu.
İstanbul’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı, Süper Lig’in dördüncü haftasında ezeli rekabeti potaya taşıyacak. Taraftarlar, derbiyi yakından takip edecek.
GALATASARAY MCT FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli yayınla izleyicilere sunulacak.
GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?
Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı, beIN Sports 5 kanalından ve Bein Connect platformundan izlenebilecek. Kanal, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alıyor.
Son maçlara bakıldığında her iki takım da formda. Galatasaray MCT, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Trieste’yi 90-91 yenerken, Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi’nde Bayern Münih’i 88-73 mağlup etti.
GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.30’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.
Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet aldı. Son oynadığı Petkimspor maçını 75-80 ile kazandı. Galatasaray’da Errick McCollum 21, James Palmer Jr. 15 sayı üretti.
Fenerbahçe ise ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet aldı. Ligde oynadığı son maçta ise 87-73 Karşıyaka'yı mağlup etti.