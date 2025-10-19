Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS FB derbisi maç bilgileri!

İstanbul’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı, Süper Lig’in dördüncü haftasında ezeli rekabeti potaya taşıyacak. Taraftarlar, derbiyi yakından takip edecek.

GALATASARAY MCT FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko basketbol maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli yayınla izleyicilere sunulacak.

GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı, beIN Sports 5 kanalından ve Bein Connect platformundan izlenebilecek. Kanal, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alıyor.

Son maçlara bakıldığında her iki takım da formda. Galatasaray MCT, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Trieste’yi 90-91 yenerken, Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi’nde Bayern Münih’i 88-73 mağlup etti.

GALATASARAY MCT - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT - Fenerbahçe Beko maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.30’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet aldı. Son oynadığı Petkimspor maçını 75-80 ile kazandı. Galatasaray’da Errick McCollum 21, James Palmer Jr. 15 sayı üretti.

Fenerbahçe ise ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet aldı. Ligde oynadığı son maçta ise 87-73 Karşıyaka'yı mağlup etti.