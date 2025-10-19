Ankara'da 'çarşaflı erkek' alarmı! Metroda fark edildi, polis devreye girdi
Ankara’da çarşaf giyerek sokakta dolaşan bir kişinin erkek olduğu fark edilince, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Ankara'da siyah çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan bir erkek, başkentlileri harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre; Sıhhiye-Çayyolu metrosundaki siyah çarşaflı bir kişinin erkek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı tespit etti.
"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" İDDİASI
Erkek şahıs gözaltına alınırken, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
