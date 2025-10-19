Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Batman Çayı'nda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Batman Çayı'nda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Batman Çayı’nda kıyıya vurmuş halde bulunan cesedin, 57 yaşındaki Kadri Naz’a ait olduğu belirlendi.

Batman Çayı kıyısında hareketsiz bir beden gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede sudan çıkarılan cesedin Kadri Naz’a ait olduğunu tespit etti.

Naz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

