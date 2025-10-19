Millet bahçeleri kiralanıyor! Belediyeler ihmal etti, bakanlık devreye girdi

HABER MERKEZİ ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, millet bahçelerindeki ticari üniteleri hasılat veya gelirden pay alınması yöntemiylekiraya verebilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik değişikliği, bu alanların bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme hizmetlerinin yürütülmesini amaçlıyor.

Bu alanlar Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek. Bakanlık verilerine göre şu anda 81 şehirde 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalışma yapılıyor.