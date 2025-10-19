Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Millet bahçeleri kiralanıyor! Belediyeler ihmal etti, bakanlık devreye girdi

Millet bahçeleri kiralanıyor! Belediyeler ihmal etti, bakanlık devreye girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Millet bahçeleri kiralanıyor! Belediyeler ihmal etti, bakanlık devreye girdi
Millet Bahçeleri, Kiralama, Belediye, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bazı belediyeler, millet bahçelerinin bakımını ihmal edince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bahçelerdeki ticari üniteler kiraya verilecek. Elde edilecek gelirle onarım, güvenlik, temizlik gibi hizmetler karşılanacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, millet bahçelerindeki ticari üniteleri hasılat veya gelirden pay alınması yöntemiylekiraya verebilecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik değişikliği, bu alanların bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme hizmetlerinin yürütülmesini amaçlıyor.

Millet bahçeleri kiralanıyor! Belediyeler ihmal etti, bakanlık devreye girdi - 1. Resim

Bu alanlar Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek. Bakanlık verilerine göre şu anda 81 şehirde 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalışma yapılıyor.

Bunlardan 309’u tamamlanarak hizmete sunuldu. Ülkede hâlihazırda 300’den fazla millet bahçesi bulunuyor, 200’den fazlasının ise proje çalışmaları devam ediyor. 

 

