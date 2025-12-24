INFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, altının 45 yıl sonra ilk kez böyle bir performans gösterdiğini söyleyip 2026 için ezber bozan bir çıkış yaptı.

INFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, katıldığı bir yayında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 2026’ya yönelik beklentilerine değinirken, son dönemde yaşanan yükselişin kendi öngörülerinin de ötesine geçtiğini söyledi.

Altın ve gümüşteki performansı beklemediğini ifade eden Yılmaz, “Açık söyleyeyim, 2026’daki en büyük yanılgılarımdan bir tanesi. Böylesine bir performansı ne altında ne gümüşte beklemiyordum” dedi. Yükselişin Ağustos aylarında 3300 dolar seviyelerinden başladığını hatırlatan Yılmaz, ilk zirve denemelerinde altının 4 bin doların altına sarkabileceğini düşündüğünü ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

45 YIL SONRA İLK! Altında tarihi bir dönemden geçildiğini vurgulayan Yılmaz, yaşanan yükselişin istatistiksel açıdan da sıra dışı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Yaklaşık 45 yıl sonra böyle bir performans ortaya çıkıyor altında. Şimdi istatistik de biraz haşır neşır olmuş bir olarak söyleyeyim ki 45 yıl sonra ortaya çıkmış bir performansın benzerinin hatta bazı yatırımcılar için daha iyisinin 2 yıl üst üste çıkma ihtimali bence çok zayıf. Önce onu söyleyeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Bence dünyadaki bir ezber de değişiyor" ifadelerini kullandı.

Buna karşın piyasalarda bilinen dengelerin değiştiğini belirten Yılmaz, altına yönelik talebin artık klasik nedenlerle açıklanamadığını söyledi. Daha önce altının enflasyona karşı korunma veya düşük reel faiz ortamlarında öne çıktığını hatırlatan Yılmaz, bugünkü fiyat hareketlerinde merkez bankalarının belirleyici rol oynadığını ifade etti.

MERKEZ BANKALARININ ETKİLERİ Merkez bankalarının artan altın talebinin arkasında küresel siyasi risklerin bulunduğunu belirten Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası rezervlerin bloke edilmesinin birçok ülke için önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin, gelecekte ABD veya Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorun yaşama ihtimali bulunan merkez bankalarını altına yönelttiğini dile getirdi.

2026’ya yönelik net bir yükseliş beklentisi paylaşmayan Yılmaz, portföylerde altın ve gümüşün her zaman “sigorta” niteliğinde bulunması gerektiğini vurguladı. Ancak mevcut seviyelerden yeni alımlar konusunda temkinli olduğunu belirten Yılmaz, hızlı yükselişlerin ardından düzeltme riskinin her zaman masada olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, jeopolitik riskler ve küresel siyasi belirsizliklerin devam etmesi halinde sert geri çekilmeler beklemediğini ancak bu seviyelerde alıcı olmayı da tercih etmediğini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası