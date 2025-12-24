HABER MERKEZİ
11. Yargı Paketi'ndeki 27. madde TBMM'de kabul edildi
11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 27. maddesi TBMM'de kabul edildi. Deprem suçlarını kapsayan kısım paketten çıkarıldı.
11. Yargı Paketi'nde yer alan infaz indirimi içeren 27. madde, deprem suçları çıkarılıp kabul edildi.
Deprem suçlarını kapsayan kısım paketten çıkarıldı.
Öte yandan "3 yıl enflasyon düzenlemesi yapılmayacak" maddesi de pakete eklendi.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR