Bodrum’da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Son 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağmur düşen kentte riskli evler tahliye edildi, yaya ve araç trafiği durma noktasına geldi, sokaklar, iş yerleri göle döndü. İşte sağanak vuran Bodrum’un son hali…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış , vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle saat 02.00 ile 06.00 arasında etkisi artan sağanak sonrasında sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Son 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağmur düşen kentte, biriken sular nedeniyle araç ve yaya trafiği durma noktasına geldi. Trafiğe kapanan yol belediye ekipleri tarafından vidanjör ve kepçe yardımıyla yapılan çalışmaların ardından kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Tahliye edilen vatandaş sayısının 15'e yükseldiği bildirilirken, istinat duvarı çöken 2 katlı bina ile ilgili son kararın inceleme sonrasında verileceği belirtildi.

Sağanak sonrasında Çırkan Mahallesi'nde bir evin zemininde bulunan istinat duvarı çöktü. Risk nedeniyle 6 hane tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Sel sularının taşıdığı çamur ve atıklar sahile vururken, yağışların etkisini sürdürebileceği uyarısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

25 Aralık 2025 tarihinde sabaha karşı saat 03.00 sularında, herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamasına rağmen Yarımadamız genelinde, özellikle Bitez, Gümbet ve Konacık-Çırkan bölgelerinde etkili olan ani ve kuvvetli sağanak yağış neticesinde metrekareye kısa sürede yaklaşık 44 kilogram yağış düşmüştür. Yağışın şiddetiyle Konacık D-330 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşmuştur. Bölgedeki yağmur drenaj hatlarımız çalışır durumda olmasına rağmen, dere bağlantı kısmındaki kesitlerin darlığı suyun hızlı tahliyesini geciktirmiş, ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla biriken sular tahliye edilerek yol yeniden trafiğe açılmıştır. Yağışa bağlı olarak Çırkan Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki bir binanın temelinde kayma riski tespit edildiğinden, söz konusu bina ve bitişiğindeki yapıda yaşayan toplam 15 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.

OTEL ZEMİNİ DE ETKİLENDİ

Açıklamada, Bitez bölgesinde Söğütlü Deresi istinat duvarının çökmesi sonucu, kapalı durumda olan bir otelin zemin katı ve dere yatağındaki bir Kızılay aracının taşkından etkilendiği belirtildi.