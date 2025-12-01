Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.

Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Baldan baharata, lahmacundan etli ekmeğe, köfteden sucuğa, yoğurttan tereyağına, pekmezden kaşara birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

Sumak, isot, kırmızı biber gibi baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyası tespit edildi...

Pekmez, manda kaymak, yoğurt, sucuk gibi ürünlerde hile...

Köfte ve lahmacunda kanatlı eti tespiti...

Kekikte yabancı madde, pul biberde domates, sumakta gıda boyası tespiti...

Süzme çiçek balları listede...

Balda taklit ve tağşiş...

Balda taklit ve tağşiş....

Kaşar peynirinde hile...

Haberle İlgili Daha Fazlası