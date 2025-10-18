Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Nevşehir'de dehşet evi! Annesinin öldüğünü fark etmedi, cesedin üzerine çöp yığdı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de zihinsel engelli kadın, annesinin cansız bedeni ile 1 ay yaşadı. Annesinin öldüğünü fark etmeyen kadın, dışardan getirdiği çöpleri cesedin üzerine yığmaya başladı. Olay, yaşlı kadının yeğeninin ziyarete gelmesiyle gün yüzüne çıktı.

Kan donduran olay Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre akli dengesi olmayan 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki annesi A.Ç. ile birlikte yaşıyordu. 

Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamaya devam etti, sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.

ÇÖPLER İÇİNDE ÇÜRÜMÜŞ CESETLE KARŞILAŞTI

Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis ekipleri evde adli arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada evin bir odasında çöp poşetleri arasında A.Ç.’nin çürümüş cesedi bulunurken, yaşlı kadının ilk tespitlere göre yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yaşlı kadının birlikte yaşadığı kızı H.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çöp ev ise belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

