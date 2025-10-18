Manchester City'de Erling Haaland durdurulamıyor: Tam 23 gol!

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester City, Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland'ın 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

City'nin Norveçli yıldızı Haaland, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 karşılaşmada 23 gol atıp 3 de asist yaparak önemli bir başarıya imza attı.

CITY İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla ikinciliğe yerleşti. Everton ise 11 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City'ye konuk olacak.