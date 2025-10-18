Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester City'de Erling Haaland durdurulamıyor: Tam 23 gol!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City&#039;de Erling Haaland durdurulamıyor: Tam 23 gol!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Everton'ı Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. City'nin Norveçli yıldızı Haaland, bu sezon çıktığı 13. maçta 23. golünü atarak performansıyla göz doldurdu.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester City, Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland'ın 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

City'nin Norveçli yıldızı Haaland, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 karşılaşmada 23 gol atıp 3 de asist yaparak önemli bir başarıya imza attı.

CITY İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla ikinciliğe yerleşti. Everton ise 11 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City'ye konuk olacak.

