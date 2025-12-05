Gazze’de, İsrail ordusu ile işbirliği yapan ve sık sık insani yardımları çalan Yasir Ebu Şebab dün Hamas tarafından etkisiz hale getirildi. Bu gelişmenim ardından İsrail medyası, Şebab’ı destekleyen Netanyahu ve hükümetini topa tuttu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Filistin İşleri Editörü Elior Levy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş hatalarımızdan ders çıkarıp, Gazze'de Hamas'a karşı kirli işlerimizi silahlı milislere yaptıramayacağımızı anlamamızın zamanı geldi. Daha önce de işe yaramadı, şimdi de yaramayacak." ifadesini kullandı.

"İHANET AFFEDİLMEZ"

KAN'ın Arap masası muhabiri Liran Aharoni, Ebu Şebab'ın öldürülmesini kutlamak amacıyla tatlı dağıtıldığını gösteren bir videoyu paylaşarak, "Orta Doğu'da ve özellikle Filistinliler arasında ihanet affedilmez. Gazze ve Lübnan'da tatlı dağıtılması bu gerçeği yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DESTEKLEMEK KİMİN FİKRİYDİ?"

Axios haber sitesinden gazeteci İsrailli Barak Ravid, Ebu Şebab'ı destekleme fikrinin arkasında kimin olduğunu sorguladı.

Ravid, "Netanyahu hükümeti, Filistin yönetimini (Gazze'ye) getirmek istemedi ve bu yüzden Ebu Şebab fikrini çıkardı. Acaba bu parlak fikrin arkasında kim vardı? Başarısız olan, ortadan kaldırılan ve İsrail'e stratejik zarar veren kimdi?" ifadelerini kullandı.

"EBU ŞEBAB'IN ÖLDÜRÜLMESİ İSRAİL İÇİN KÖTÜ"

KAN Filistin İşleri muhabiri Sapir Lipkin de Ebu Şebab'ın "İsrail'in dar görüşlü politikalarının sonucu olarak öldürüldüğünü" belirtti.

İsrail'in uzun süre "Hamas'a alternatif oluşturma çabasıyla" milisleri destekleyip silahlandırdığını aktaran Lipkin, bu durumun kan dökülmesine ve iç hesaplaşmalara yol açtığını ifade etti.

Yedioth Ahronoth yazarı Yoav Zitun ise İsrail'in Ebu Şebab'ı kurtarmaya çalıştığını, Soroka Hastanesine naklettiğini hatırlattı.

Zitun, "Güvenlik kaynakları, son zamanlarda İsrail ile işbirliği yapması nedeniyle Gazze'deki milislere yönelik suikastların arttığını, Hamas'ın güçlendiğini ve İsrail milis projesinin zarar gördüğünü söylüyor." ifadelerini kullandı.

Kanal 12'de yorumculuk yapan İsrailli sağcı gazeteci Amit Segal de Ebu Şebab'ın öldürülmesini "İsrail için kötü bir gelişme" şeklinde niteledi.

EBU ŞEBAB KİMDİR?

Geçmişte yasa dışı suç örgütü liderliği ve uyuşturucu ticareti nedeniyle Gazze'de hapis yatan Ebu Şebab, İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelere yönelik saldırıları sırasında serbest kaldı.

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı yasa dışı çeteye liderlik eden Ebu Şebab, açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları, İsrail ordusunun onayıyla yağmalamasıyla tanınıyordu.

Gazze'de Hamas'a karşı tehditler yayınlayan Yasir Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyordu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmak için bazı çeteleri silahlandırdığını kabul ederek, Ebu Şebab'ın kendileriyle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmişti.

Ebu Şebab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insanlık felaketine yol açtığı dönemde, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktadaki bölgede, kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek, Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından, Ebu Şebab ve milisleri, İsrail ordusunun Gazze'de işgalini sürdürdüğü Refah bölgesinde, lüks araçlar ve silahlarla gezerken görüntülerini paylaşıyordu.

Ebu Şebab'ın aşireti et-Tarabin, Ebu Şebab'ın Filistin halkına ihanet ettiğini ve öldürülmesiyle aşiretin "tarihini ve duruşunu yansıtmayan bir utanç sayfasının kapandığını" açıklamıştı.

Hamas da Ebu Şebab'ın öldürülmesine ilişkin, "Halkına ve vatanına ihanet eden, işgalci İsrail'in elinde bir araç olmaktan memnuniyet duyan herkesin kaçınılmaz sonudur." açıklamasında bulunmuştu.

